В Коми с каждым днем все больше людей умирают от коронавируса

В Коми все больше людей умирают от коронавируса. За день болезнь унесла жизни еще девяти человек.
По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, 16 февраля выздоровели 108 335 (+2 406) человек. Выявлено ПЦР-тестированием 134 177 (+2 274) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 722 случая, Ухте – 326, Сосногорском районе – 141, Инте – 128, Корткеросском районе – 120, Усть-Вымском – 119.
Официально подтверждено 2 843 (+9) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.
По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, по состоянию на 16 февраля 2022 года в республике против COVID–19 привиты (первым компонентом) 442 195 человек.