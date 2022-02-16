В Коми с каждым днем все больше людей умирают от коронавируса

В Коми все больше людей умирают от коронавируса. За день болезнь унесла жизни еще девяти человек.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, 16 февраля выздоровели 108 335 (+2 406) человек. Выявлено ПЦР-тестированием 134 177 (+2 274) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 722 случая, Ухте – 326, Сосногорском районе – 141, Инте – 128, Корткеросском районе – 120, Усть-Вымском – 119.