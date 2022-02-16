В Коми разрешили не носить перчатки и не соблюдать самоизоляцию

В Коми в указ о повышенной готовности внесли изменения. Его вновь привели к общероссийским нормам.

Из указа исключили пункты о самоизоляции Теперь обязательный режим самоизоляции отменили ля тех контактировал с больными коронавирусом и для людей с признаками ОРВИ. Также отменили 14-дневную изоляцию для вахтовиков с отрицательным результатом ПЦР-теста и отсутствием у них антител, и для лиц, которые контактировали с ними.