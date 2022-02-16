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В Коми разрешили не носить перчатки и не соблюдать самоизоляцию

В Коми разрешили не носить перчатки и не соблюдать самоизоляциюФото из архива PG11.ru

В Коми в указ о повышенной готовности внесли изменения. Его вновь привели к общероссийским нормам. 

Из указа исключили пункты о самоизоляции Теперь обязательный режим самоизоляции отменили ля тех контактировал с больными коронавирусом и для людей с признаками ОРВИ. Также отменили 14-дневную изоляцию для вахтовиков с отрицательным результатом ПЦР-теста и отсутствием у них антител, и для лиц, которые контактировали с ними. 

Муниципалитетам рекомендовали с 17 февраля 2022 года ограничить прием граждан. 

Из указа убрали пункт об обязательном ношении перчаток. 

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