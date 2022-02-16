Стало известно, когда в Сыктывкаре будут давать QR-коды за антитела

В пресс-службе Минздрава Коми сообщили, что QR-коды за антитела начнут выдавать с 21 февраля на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «КомиОнлайн».

В министерстве заявили, что тест можно сдать в лицензированной лаборатории, которая загружает результаты в федеральный регистр. Бесплатно могут сдать тест: