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Стало известно, когда в Сыктывкаре будут давать QR-коды за антитела

Стало известно, когда в Сыктывкаре будут давать QR-коды за антителаФото из архива PG11.ru

В пресс-службе Минздрава Коми сообщили, что QR-коды за антитела начнут выдавать с 21 февраля на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «КомиОнлайн».

В министерстве заявили, что тест можно сдать в лицензированной лаборатории, которая загружает результаты в федеральный регистр. Бесплатно могут сдать тест:

  • Те, кто контактировал с больными коронавирусом и ранее болел пневмонией. 
  • Те, кто имеют временный или постоянный медотвод от вакцинации;

Платно тест могут сдать те, кто привился нероссийскими вакцинами, а также те, кто официально переболел ковидом.

 

 

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