Стало известно, когда в Сыктывкаре будут давать QR-коды за антитела

В пресс-службе Минздрава Коми сообщили, что QR-коды за антитела начнут выдавать с 21 февраля на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «КомиОнлайн».
В министерстве заявили, что тест можно сдать в лицензированной лаборатории, которая загружает результаты в федеральный регистр. Бесплатно могут сдать тест:
- Те, кто контактировал с больными коронавирусом и ранее болел пневмонией.
- Те, кто имеют временный или постоянный медотвод от вакцинации;
Платно тест могут сдать те, кто привился нероссийскими вакцинами, а также те, кто официально переболел ковидом.