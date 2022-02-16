За автобусами Сыктывкара можно будет следить еще на одном сервисе

16 февраля 2022 года Яндекс Карты стали показывать движение городских и пригородных автобусов в Сыктывкаре. Теперь сыктывкарцы смогут узнать, где едет нужный транспорт и через сколько он будет на остановке. Так что можно не ждать его, а подойти ровно к прибытию. Это особенно удобно в плохую погоду.

Сейчас в Яндекс Картах доступно 15 маршрутов автобусов. Это значительная часть общественного транспорта Сыктывкара. Каждому автобусу соответствует метка с номером маршрута, которая отображает реальное местоположение транспорта. Информация об этом приходит раз в 30 секунд.

Благодаря алгоритму прогнозирования все метки движутся плавно. Чтобы увидеть их, нужно включить режим «Транспорт». Это можно сделать в веб-версии Яндекс Карт и в мобильном приложении.

Кроме того, если нажать на иконку остановки на карте, можно узнать, какой транспорт и через сколько минут туда придёт.





