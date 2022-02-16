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За автобусами Сыктывкара можно будет следить еще на одном сервисе

За автобусами Сыктывкара можно будет следить еще на одном сервисеФото из архива PG11.ru

16 февраля 2022 года Яндекс Карты стали показывать движение городских и пригородных автобусов в Сыктывкаре. Теперь сыктывкарцы смогут узнать, где едет нужный транспорт и через сколько он будет на остановке. Так что можно не ждать его, а подойти ровно к прибытию. Это особенно удобно в плохую погоду.

Сейчас в Яндекс Картах доступно 15 маршрутов автобусов. Это значительная часть общественного транспорта Сыктывкара. Каждому автобусу соответствует метка с номером маршрута, которая отображает реальное местоположение транспорта. Информация об этом приходит раз в 30 секунд.

Благодаря алгоритму прогнозирования все метки движутся плавно. Чтобы увидеть их, нужно включить режим «Транспорт». Это можно сделать в веб-версии Яндекс Карт и в мобильном приложении.

Кроме того, если нажать на иконку остановки на карте, можно узнать, какой транспорт и через сколько минут туда придёт.

 
 

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