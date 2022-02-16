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В Коми парень угнал машину, вылетел на ней в кювет, а потом угнал еще одну

В Коми парень угнал машину, вылетел на ней в кювет, а потом угнал еще однуФото из архива PG11.ru

В полицию удорского района обратилась женщина 1985 года рождения, которая заявила, что неизвестный угнал у нее автомобиль ГАЗ 3110. Она пояснила, что оставила машину на стоянке, двери были открыты, а ключи - в замке зажигания. 

Позже в дежурную часть поступило еще одно заявление от местного жителя, у которого угнали ВАЗ 21102. Его машина также была на стоянке, ключи были в замке зажигания. 

Сотрудники розыска установили личность преступника и задержали 21-летнего местного жителя, который признался в совершении преступления. Он рассказал, что угнал автомобиль ГАЗ 3110, чтобы покататься, но не справился с управлением и съехал на обочину. А для того, чтобы вытащить ГАЗ, он угнал еще одну машину. 

В отношении парня возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Его задержали под подписку о невыезде. Машины вернули владельцам. 

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