В Коми парень угнал машину, вылетел на ней в кювет, а потом угнал еще одну

В полицию удорского района обратилась женщина 1985 года рождения, которая заявила, что неизвестный угнал у нее автомобиль ГАЗ 3110. Она пояснила, что оставила машину на стоянке, двери были открыты, а ключи - в замке зажигания.

Позже в дежурную часть поступило еще одно заявление от местного жителя, у которого угнали ВАЗ 21102. Его машина также была на стоянке, ключи были в замке зажигания.