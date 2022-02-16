Водителя КАМАЗа признали виновным в смертельном ДТП в Коми

Ухтинский суд рассмотрел дело и вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которые привели к смерти человека.
Суд установил, что днем 18 февраля 2021 года мужчина на автомобиле КАМАЗ на скорости свыше 100 километров в час ехал по трассе «Сыктывкар – Ухта». Водитель не учел дорожную обстановку, погодные условия и на 302-м километре автодороги столкнулся с автогрейдером. В результате прицеп КАМАЗа выехал на полосу встречного
движения, где столкнулся с ехавшим по своей полосе движения автомашиной «Хендай».
В ДТП погиб 51-летний мужчина, один из пассажиров легкового автомобиля, а второй пассажир получил тяжкие травмы, но выжил.
Водитель КАМАЗа признал вину частично и пояснил, что не нарушал правила дорожного движения. Он обвинил в произошедшем работников дорожных служб, которые не посыпали трассу песком.
Суд признал ухтинца виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Он отбудет срок в колонии общего режима. Его также лишат прав на два года.