Водителя КАМАЗа признали виновным в смертельном ДТП в Коми

Ухтинский суд рассмотрел дело и вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которые привели к смерти человека.

Суд установил, что днем 18 февраля 2021 года мужчина на автомобиле КАМАЗ на скорости свыше 100 километров в час ехал по трассе «Сыктывкар – Ухта». Водитель не учел дорожную обстановку, погодные условия и на 302-м километре автодороги столкнулся с автогрейдером. В результате прицеп КАМАЗа выехал на полосу встречного

движения, где столкнулся с ехавшим по своей полосе движения автомашиной «Хендай».