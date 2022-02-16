Коми заняла пятое место в рейтинге с самыми большими зарплатами по Северо-Западному округу

Эксперты-аналитики hh.ru проанализировали более 180 000 вакансий, которые открыты с начала 2022 года в регионах Северо-Западного Федерального округа и выяснили, в каком из них работодатели предлагают наиболее высокие зарплаты.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург – средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила почти 60 000 рублей. Наиболее высокие в Северной столице зарплаты наблюдаются в сфере «ИТ, телеком» (74 000 рублей), «Добыча сырья» (67 500 рублей), «Строительство, недвижимость» (65 000 рублей) и «Автобизнес» (63 900 рублей).