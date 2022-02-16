В Коми олень-провидец предсказал исход олимпийского турнира по хоккею

В Коми есть чудо-олень по кличке «Малыш», который предсказал победу России на олимпийском первенстве по хоккею. Об этом сообщает «Комиинформ».
— В какой-то момент мы стали замечать, что Малыш весьма удачлив и все, кто приходил к нему пообщаться, удачей заряжались. Ну мало ли о чём люди спрашивают его и загадывают во время прогулки-общения, организованной в парке? Говорят, сбывается! — поделился социальный предприниматель Андрей Лазицкий.
12-летний чудо-олень родился в Ижме. В местном экопарке он был самым большим. Люди замечали, что он легко идет на контакт.
Для «Малыша» этот прогноз — первый опыт. Ранее он консульировал постояльцев только по частным вопросам. Но сейчас все по-другому, ведь на Олимпиаде нельзя дать точный результат до самого последнего момента.
Победителя турнира олень определил за два этапа. Сначала работники экопарка разложили шесть одинаковых охапок со мхом-ягелем в случайном порядке, положив сверху шайбу с флагами государств. По версии букмерских контор, Россия, Финляндия, Швеция, Канада, Чехия и США – основные претенденты на олимпийское золото в Пекине. Олень сначала выбрал Канаду, а потом Россию – определились финалисты. Во втором туре кучек с любимым лакомством было всего две. «Малыш» уверенно начал есть из кучки с триколором, а затем доел и всё, что лежало под «красным кленовым листом».