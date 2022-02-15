Ландшафтный дизайн дачного участка своими руками: на что обратить внимание

Жители шумных городов, устав от суеты и постоянного движения, часто приобретают себе загородные дома или дачные участки, расположенные в тихих, отдаленных местах. Там они могут расслабиться, отдохнуть, зарядиться энергией природы и просто побыть в тишине. Для того, чтобы прилегающая к постройке территория была комфортной, практичной, и приносила удовольствие, важно создать и воплотить ландшафтный дизайн дачного участка https://stroy-dizayn.ru/services/landscape-design.

Разработку дизайна и благоустройство территории можно доверить специалистам, а можно обустроить своими силами. Если владельцы выбирают второй вариант, тогда им стоит тщательно подготовиться к этому процессу, изучить достаточно литературы, подобрать материалы и растительность, продумать схему освещения и полива, и многое другое. На что нужно обратить внимание? Попробуем разобраться.