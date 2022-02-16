В России начали тестирование «цифрового рубля»

Банк России заявил, что начал тестировать платформу цифрового рубля и успешно провел первые переводы между людьми. Создание этой платформы завершили в декабре 2021 года.



Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой. Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих ИТ-систем.



Взаимодействие Банка России и участников рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.

— Платформа цифрового рубля — это новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей. — отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.