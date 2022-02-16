Врач назвал сопутствующее «омикрону» заболевание

Врач рассказал о сопутствующем «омикорну» заболевании. Врач Сергей Токарев рассказал Ura.ru, что очень часто при этой болезни возникает цистит — воспаление мочевого пузыря.

Как рассказал врач, все больше людей начинает жаловаться именно на это заболевание.