Врач назвал сопутствующее «омикрону» заболевание

Врач рассказал о сопутствующем «омикорну» заболевании. Врач Сергей Токарев рассказал Ura.ru, что очень часто при этой болезни возникает цистит — воспаление мочевого пузыря.
Как рассказал врач, все больше людей начинает жаловаться именно на это заболевание.
— Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм", — объяснил врач Сергей Токарев.