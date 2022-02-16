В Коми обсудят строительство нового медцентра

В правительстве Коми обсудят строительство нового медицинского центра.

Напомним, что сейчас в Сыктывкаре планируют построить центр диагностики и лечения вирусных заболеваний на 200 мест. Также правительство запланировало строительство перинатального центра и поликлиники на 120 посещений в смену.

Сейчас для размещения медицинского центра рассматривают улицу Воркутинскую в микрорайоне Кочпон-Чит. При этом отмечается, что будут учитываться все нормы безопасности и экологичности. 17 февраля в Сыктывкаре пройдут общественные слушания по вопросам строительства этого центра.