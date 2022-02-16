В Коми обсудят строительство нового медцентра

В правительстве Коми обсудят строительство нового медицинского центра.
Напомним, что сейчас в Сыктывкаре планируют построить центр диагностики и лечения вирусных заболеваний на 200 мест. Также правительство запланировало строительство перинатального центра и поликлиники на 120 посещений в смену.
Сейчас для размещения медицинского центра рассматривают улицу Воркутинскую в микрорайоне Кочпон-Чит. При этом отмечается, что будут учитываться все нормы безопасности и экологичности. 17 февраля в Сыктывкаре пройдут общественные слушания по вопросам строительства этого центра.
«Инфекционный центр нам очень нужен. Он, безусловно, повлияет на качество оказания медпомощи, и я говорю не только про ковид.
Мощности нового объекта позволят развернуть мощности для лечения различных инфекционных заболеваний. При этом в случае эпидемий не надо будет закрывать плановую помощь в Республиканской клинической больнице. Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями», – отмечает главврач Владимир Катков.