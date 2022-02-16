Стоит ли ждать добра: гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Не исключено, что в финансовом плане вам помогут влиятельные коллеги и друзья. Возможно, вы получите долгосрочный кредит, который поможет осуществить давно планируемое мероприятие. Цените в жизни то ощущение интеллектуального или духовного подъема, которое может дать материальный достаток. Поступайте в соответствии с собственными, весьма специфическими, воззрениями.

Сегодня Тельцы будут притягивать искусство, романтику и развлечения. Они могут высоко подняться по карьерной лестнице, будут удачливы в финансовых делах, деньги будут сами «плыть» в руки. Однако при этом неизбежны крупные траты. Вам следует экономить деньги, так как ваш постоянный доход окажется под сомнением.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Близнецы

Не исключено, что Близнецы в первой половине дня будут преодолевать препятствия. Ярко проявится стремление к материальным благам, финансам, накоплению имущества и любовным романам. В худшем варианте они будут расточительны, деньги будут исчезать, едва появившись. Поскольку вы склонны к расточительности, то ваши финансовые дела требуют экономного отношения.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Рак

Критический день, связанный с неуверенностью в себе, пессимистическими настроениями, депрессией. Многим Ракам будет сложно избавиться от навязчивых фобий. Нельзя браться за ответственные дела. Старайтесь больше находиться на солнце, так как солнечный свет «лечит» депрессию.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Лев

Этот день может принести Львам много тревог и волнений из-за просчетов, ошибок, проступков. Многие будут чувствовать вину перед близким человеком. Допустив просчет в работе, не пытайтесь уйти от ответственности. Признайте ошибку, и коллеги помогут вам быстро решить проблему.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Дева

У многих Дев сегодня появится возможность продемонстрировать свои лучшие стороны. Проявив искусство дипломата, они блестяще проведут финансовые переговоры и заключат выгодные сделки. Безукоризненно выполняйте свою работу, чтобы у руководства не было оснований вас в чем-то упрекнуть.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Весы

День символизирует соблазны, искушения. Не исключено, что вы вызовете повышенный интерес со стороны коллеги или человека, с которым вас часто сталкивает судьба. Служебный роман обещает быть хотя и бурным, но довольно кратковременным. Хорошенько подумайте, прежде чем нарушать свой привычный образ жизни.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Скорпион

День символизирует приятную неожиданность. Возможно, любимый человек готовит вам сюрприз. Это будет нечто такое, чего вы и предположить не могли. Со временем вы оцените значимость этого презента. Не оставляйте без благодарности заботу и внимание близких. Они больше всех нуждаются в благодарности.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Стрелец

Не исключено, что сегодня отношения с сослуживцами доставят вам массу хлопот. К тому же предстоит немало бумажной волокиты, а конкуренты попытаются помешать вашей работе. Будьте осторожнее, посвящайте в свои замыслы только проверенных людей.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Козерог

Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в свой кошелек, а задуматься о своем будущем.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Водолей

Сегодня Водолеев наверняка будут интересовать финансы партнеров, однако их бестактное поведение возмутит представителей данного знака до глубины души. Обида забудется, а проблема может остаться. Избегайте участвовать в сомнительных делах и авантюрах. Вряд ли вы на этом заработаете, а вот потери очевидны.

Гороскоп на 16 февраля 2022 года Рыбы

День символизирует защиту прав, отстаивание собственных интересов. Он способствует развитию у людей, родившихся под знаком Рыб, особой нетерпимости к любым попыткам наложить на их личность какие-то ограничения. Будьте терпимее, не «вставайте на дыбы» при малейшей попытке умерить ваши желания и пристрастия.