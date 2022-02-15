Суд признал бывшего министра природы Коми виновным в клевете

Суд признал бывшего министра природы Алексея Кузнецова виновным в клевете. Напомним, что Перминов Д.С. обратился в суд с иском к министру природы Алексею Кузнецову из-за того, что тот опорочил его честь, когда заявил, что он является браконьером и хранит у себя 400 килограмм рыбы. Именно эту реплику произнес министр природы во время рабочей поездки в село Мутный Материк.

Суд установил, что министр Кузнецов действительно оскорбил и опорочил Перминова Д.С., а распространяемые им сведения признали несоответствующими действительности. На министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми возложена обязанность разместить на официальном сайте информацию о решении суда в полном объёме.