В Коми кинотеатрам и детским комнатам возместят убытки из-за ограничений

Правительство Коми решило поддержать кинотеатры и детские комнаты, которые закрыли на время пандемии и возместить им расходы.
Документы с такой инициативой указали, что в отношении этих организаций нужно возобновить меры поддержки в виде субсидий на частичную компенсацию затрат. Деньги могут взять из государственной программы развития промышленности и экономики.
Также помогут и в выплатах зарплат сотрудникам из расчета МРОТ с учетом районного коэффициента. Размер выплаты составит - 25 960 рублей.
Предварительно, на выплаты могут претендовать 36 детских игровых комнат, развлекательных центров и 8 кинотеатров. Во всех предприятиях работают 175 человек.