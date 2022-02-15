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В Коми кинотеатрам и детским комнатам возместят убытки из-за ограничений

В Коми кинотеатрам и детским комнатам возместят убытки из-за ограниченийФото из архива PG11.ru

Правительство Коми решило поддержать кинотеатры и детские комнаты, которые закрыли на время пандемии и возместить им расходы. 

Документы с такой инициативой указали, что в отношении этих организаций нужно возобновить меры поддержки в виде субсидий на частичную компенсацию затрат. Деньги могут взять из государственной программы развития промышленности и экономики. 

Также помогут и в выплатах зарплат сотрудникам из расчета МРОТ с учетом районного коэффициента. Размер выплаты составит - 25 960 рублей. 

Предварительно, на выплаты могут претендовать 36 детских игровых комнат, развлекательных центров и 8 кинотеатров. Во всех предприятиях работают 175 человек. 

 

 

 

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