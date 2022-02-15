В Коми кинотеатрам и детским комнатам возместят убытки из-за ограничений

Правительство Коми решило поддержать кинотеатры и детские комнаты, которые закрыли на время пандемии и возместить им расходы.

Документы с такой инициативой указали, что в отношении этих организаций нужно возобновить меры поддержки в виде субсидий на частичную компенсацию затрат. Деньги могут взять из государственной программы развития промышленности и экономики.