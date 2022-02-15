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Как сила природы помогла исцелиться сыктывкарке от страшной болезни

Как сила природы помогла исцелиться сыктывкарке от страшной болезниФото из архива PG11.ru

Сыктывкарка Надежда Киселева перенесла страшный недуг, но оправилась от него и поправила здоровья. Она рассказала «Pro Город Сыктывкар» свою историю о том, как это сделала и почему уксус – один из лучших даров природы для человека.
 

Личная история Надежды Киселевой
 

Жуткий недуг

Редко можно встретить в наше время абсолютно здорового человека. Болезнь не подкрадывается как вор ночью неожиданно, а приобретается годами, и в один миг разряжается как гром среди ясного неба. Сегодня прилавки заполнены продуктами с добавками, красителями, яркими этикетками для привлечения нашего внимания. Мы приобретаем их и не задумываемся, что всевозможные добавки наносят вред нашему организму.
 
А если что-то с нами случается, то мы бежим в аптеку и не думаем, что лекарство только снимает боль, а лечит — природа, она творит чудеса. 
 
Много лет назад меня с сильным приступом положили в больницу: боль была невыносимой, мне сделали несколько обезболивающих уколов. Мои страдания ненадолго прекращались, но позже возвращались с новой силой. И все это происходило именно в выходные дни, когда был только дежурный врач. Боли усиливались и терпеть их становилось невозможно. Мне поставили капельницу и я провалилась в бездну.  
 
Когда я проснулась утром, то вся боль ушла. Попросилась домой, а врач сказал - “обследуем и решим”. Оказалось, что у меня сильное опущение почки. Мне нельзя было поднимать тяжести и нужно носить специальный бандаж. Тогда нужно было делать операцию, но врач меня отговорил и сказал: “Вы со своими недугами справитесь сами”. 
 
Случай морозным утром
 
Однажды мы с моей коллегой не пошли на обеденный перерыв. Неожиданно к нам в кабинет зашел мужчина, одетый совсем не по погоде. Мы удивились и спросили: “Вам не холодно?”
 
А он в ответ нам рассказал историю о своих болячках и лечении “деткой” по методу Порфирия Иванова. Он был дедом, который круглый год ходил в трусах и босяком. Нас это очень заинтересовало и мы записали эту историю. 
 
“Детка”
 
Результат от этой методики был потрясающим. По ней нужно было обливаться холодной водой утром и вечером, ходить босиком и голодать. Но не всегда нужно было быть пунктуальной и строго придерживаться указаний. 
 
Но через два года после занятия по этой методике у меня стали усиливаться боли. Сначала они были “тупые”, а вскоре стали невыносимыми. Обезболивающее не помогало, но после очередного укола я уснула. Врач сказал, что я уснула на двое суток. 
 
Почка встала на место
 
На утро доктор сказал: “Какие люди! Двое суток спала! Сразу видно, не пьешь спиртное. Будем выписывать?”.
 
А боли прошли. Подумала, что можно и на выписку идти. Меня обследовали и пригласили на консилиум. Я рассказала о том, как лечилась и врач сказал, что это чудо и хорошо, что он посоветовал не делать операцию. Моя почка встала на место и именно поэтому у меня были приступы и боли. 
 
Секрет здоровья
 
Мы — дети природы. Наш организм восстанавливается сам по себе. И за несколько лет можно сотворить чудеса, получить отменное здоровье. И для этого нужно пользоваться всеми дарами природы.
 
Например, яблочным уксусом. Ему приписывали удивительные свойства — он сохраняет молодость, силы и здоровье. Как пищевой продукт он считается диетическим, а в народной медицине — терапевтическим средством при различных заболеваниях. В том числе и инфекционных.
 
Я познакомилась с уксусом очень необычным способом. 
 
Около 30 лет назад мы купили щенка, который стал для семьи любимцем и радостью. Однако он прожил мало. Ровно через год щенок отравился. Его потеря стала большой утратой. Вскоре мы купили еще одного щенка. Его хозяйка дала нам яблочный уксус и велела давать ему. В итоге щенок рос крепким, красивым и здоровым. 
 
Позже хозяйка щенка дала нам старинную книгу о пользе яблочного уксуса. Эта книга стала настольной, а яблочный уксус — неотъемлемой частью нашего рациона. Вся наша семья стала употреблять его. 
 
И он нам очень сильно помогал. Мы выпивали одну-две чайные ложки на стакан теплой кипяченой воды и уксус расходился по всем организму, очищая сосуды и пищевод. Он убирал жиры, снижал давление, вес. Он давал нам все витамины, которые есть в яблоках. 
 
Как правильно пить уксус
 
Около тридцати лет я употребляю натуральный яблочный уксус. Он отлично помогает усвоению и перевариванию пищи. Надо уметь чувствовать свой организм, он сам подскажет, когда отказаться от уксуса и когда вернуться к употреблению.
 
Сейчас я выпиваю один стакан воды с двумя чайными ложками уксуса в течение дня, для профилактики. Когда у меня простуда - одну чайную ложку на стакан теплой кипяченой воды и полощу этим горло. 
 
Моя подруга страдала из-за камней в почках. Но, когда она стала употреблять уксус, они растворились и вышли песком. Все это она наблюдала своими глазами. Для того чтобы камни не вернулись, она стала употреблять чайную ложку уксуса и столько меда ежедневно. Она добавляла уксус в воду для кур и коз, качество и вкус яиц стали лучше. 
 
А еще я принимаю еженедельно ванны с уксусом, добавляю 250 миллилитров на половину ванны. Он помогает избежать варикоза. 
 
Народная медицина предлагает простой способ для удовлетворения потребности организма в минеральных элементах. Для этого вы растворяете две чайные ложки яблочного уксуса, две ложки меда на стакан кипяченой воды. Пейте этот отвар от одного до трех раз в день в зависимости от физической нагрузки. 

Где купить яблочный уксус?

Покупайте самый настоящий яблочный уксус от “Центра жизни” по адресу:

  • ТРЦ Ярмарка, “Лавка специй”;
  • Ухта, улица Куратова, 4 (магазин “Фермер”);
  • В павильонах фермерского хозяйства;
  • ТЦ “Бенилюкс”, в павильоне “Выпечка”;
  • В сети магазинов “Сосногорский хлебозавод” в Ухте, Сосногорске;
  • В магазине “Русь” по улице Сенюкова;
  • В павильоне “Продукты” на остановке “Детская больница”.
     

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