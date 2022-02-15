Как сила природы помогла исцелиться сыктывкарке от страшной болезни

Сыктывкарка Надежда Киселева перенесла страшный недуг, но оправилась от него и поправила здоровья. Она рассказала «Pro Город Сыктывкар» свою историю о том, как это сделала и почему уксус – один из лучших даров природы для человека.



Личная история Надежды Киселевой



Жуткий недуг



Редко можно встретить в наше время абсолютно здорового человека. Болезнь не подкрадывается как вор ночью неожиданно, а приобретается годами, и в один миг разряжается как гром среди ясного неба. Сегодня прилавки заполнены продуктами с добавками, красителями, яркими этикетками для привлечения нашего внимания. Мы приобретаем их и не задумываемся, что всевозможные добавки наносят вред нашему организму.



А если что-то с нами случается, то мы бежим в аптеку и не думаем, что лекарство только снимает боль, а лечит — природа, она творит чудеса.



Много лет назад меня с сильным приступом положили в больницу: боль была невыносимой, мне сделали несколько обезболивающих уколов. Мои страдания ненадолго прекращались, но позже возвращались с новой силой. И все это происходило именно в выходные дни, когда был только дежурный врач. Боли усиливались и терпеть их становилось невозможно. Мне поставили капельницу и я провалилась в бездну.



Когда я проснулась утром, то вся боль ушла. Попросилась домой, а врач сказал - “обследуем и решим”. Оказалось, что у меня сильное опущение почки. Мне нельзя было поднимать тяжести и нужно носить специальный бандаж. Тогда нужно было делать операцию, но врач меня отговорил и сказал: “Вы со своими недугами справитесь сами”.



Случай морозным утром



Однажды мы с моей коллегой не пошли на обеденный перерыв. Неожиданно к нам в кабинет зашел мужчина, одетый совсем не по погоде. Мы удивились и спросили: “Вам не холодно?”



А он в ответ нам рассказал историю о своих болячках и лечении “деткой” по методу Порфирия Иванова. Он был дедом, который круглый год ходил в трусах и босяком. Нас это очень заинтересовало и мы записали эту историю.



“Детка”



Результат от этой методики был потрясающим. По ней нужно было обливаться холодной водой утром и вечером, ходить босиком и голодать. Но не всегда нужно было быть пунктуальной и строго придерживаться указаний.



Но через два года после занятия по этой методике у меня стали усиливаться боли. Сначала они были “тупые”, а вскоре стали невыносимыми. Обезболивающее не помогало, но после очередного укола я уснула. Врач сказал, что я уснула на двое суток.



Почка встала на место



На утро доктор сказал: “Какие люди! Двое суток спала! Сразу видно, не пьешь спиртное. Будем выписывать?”.



А боли прошли. Подумала, что можно и на выписку идти. Меня обследовали и пригласили на консилиум. Я рассказала о том, как лечилась и врач сказал, что это чудо и хорошо, что он посоветовал не делать операцию. Моя почка встала на место и именно поэтому у меня были приступы и боли.



Секрет здоровья



Мы — дети природы. Наш организм восстанавливается сам по себе. И за несколько лет можно сотворить чудеса, получить отменное здоровье. И для этого нужно пользоваться всеми дарами природы.



Например, яблочным уксусом. Ему приписывали удивительные свойства — он сохраняет молодость, силы и здоровье. Как пищевой продукт он считается диетическим, а в народной медицине — терапевтическим средством при различных заболеваниях. В том числе и инфекционных.



Я познакомилась с уксусом очень необычным способом.



Около 30 лет назад мы купили щенка, который стал для семьи любимцем и радостью. Однако он прожил мало. Ровно через год щенок отравился. Его потеря стала большой утратой. Вскоре мы купили еще одного щенка. Его хозяйка дала нам яблочный уксус и велела давать ему. В итоге щенок рос крепким, красивым и здоровым.



Позже хозяйка щенка дала нам старинную книгу о пользе яблочного уксуса. Эта книга стала настольной, а яблочный уксус — неотъемлемой частью нашего рациона. Вся наша семья стала употреблять его.



И он нам очень сильно помогал. Мы выпивали одну-две чайные ложки на стакан теплой кипяченой воды и уксус расходился по всем организму, очищая сосуды и пищевод. Он убирал жиры, снижал давление, вес. Он давал нам все витамины, которые есть в яблоках.



Как правильно пить уксус



Около тридцати лет я употребляю натуральный яблочный уксус. Он отлично помогает усвоению и перевариванию пищи. Надо уметь чувствовать свой организм, он сам подскажет, когда отказаться от уксуса и когда вернуться к употреблению.



Сейчас я выпиваю один стакан воды с двумя чайными ложками уксуса в течение дня, для профилактики. Когда у меня простуда - одну чайную ложку на стакан теплой кипяченой воды и полощу этим горло.



Моя подруга страдала из-за камней в почках. Но, когда она стала употреблять уксус, они растворились и вышли песком. Все это она наблюдала своими глазами. Для того чтобы камни не вернулись, она стала употреблять чайную ложку уксуса и столько меда ежедневно. Она добавляла уксус в воду для кур и коз, качество и вкус яиц стали лучше.



А еще я принимаю еженедельно ванны с уксусом, добавляю 250 миллилитров на половину ванны. Он помогает избежать варикоза.



Народная медицина предлагает простой способ для удовлетворения потребности организма в минеральных элементах. Для этого вы растворяете две чайные ложки яблочного уксуса, две ложки меда на стакан кипяченой воды. Пейте этот отвар от одного до трех раз в день в зависимости от физической нагрузки.



Где купить яблочный уксус?