В Сыктывкаре заработал бесплатный телефон для вызова врача

В начале февраля 2022 года в Сыктывкаре для городской поликлиники №3 и эжвинской городской поликлиники подключили многоканальные номера с префиксом 8-800. Теперь, чтобы вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу или получить информацию, нужно набрать номер 8-800-100-6525 в Сыктывкаре и 8-800-100-5747 в Эжве.

Теперь звонки для пациентов абсолютно бесплатны и поликлиники смогут принимать вызовы от большого количества людей одновременно. При этом сократится время ожидания ответа регистратора. Услуга позволяет вести историю звонков, просматривать статистику вызовов и хранить записи разговоров, в том числе для оценки качества работы сотрудников