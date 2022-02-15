В Сыктывкаре заработал бесплатный телефон для вызова врача

В начале февраля 2022 года в Сыктывкаре для городской поликлиники №3 и эжвинской городской поликлиники подключили многоканальные номера с префиксом 8-800. Теперь, чтобы вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу или получить информацию, нужно набрать номер 8-800-100-6525 в Сыктывкаре и 8-800-100-5747 в Эжве.
Теперь звонки для пациентов абсолютно бесплатны и поликлиники смогут принимать вызовы от большого количества людей одновременно. При этом сократится время ожидания ответа регистратора. Услуга позволяет вести историю звонков, просматривать статистику вызовов и хранить записи разговоров, в том числе для оценки качества работы сотрудников
Единый номер call-центра Сыктывкарской городской поликлиники № 3: 8-800-100-6525. Звонки бесплатные как с городских, так и с мобильных телефонов. Звонки принимаются круглосуточно.
Единый номер call-центра эжвинской поликлиники: 8-8-800-100-5747.
Звонки бесплатные как с городских, так и с мобильных телефонов. Время работы: понедельник – пятница с 7.30 до 19.00; суббота – с 7.30 до 14 часов.
Единый номер call-центра эжвинской поликлиники: 8-8-800-100-5747.
Звонки бесплатные как с городских, так и с мобильных телефонов. Время работы: понедельник – пятница с 7.30 до 19.00; суббота – с 7.30 до 14 часов.