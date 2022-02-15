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В женской колонии Коми девушка сделала платье из воздушных шаров

В женской колонии Коми девушка сделала платье из воздушных шаров

УФСИН Коми подвел итоги первого этапа всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки» среди осужденных женщин, которые находятся в местах лишения свободы. 



Возможностью показать себя воспользовались девушки из колонии №8 в Ухте и колонии №31 в Микуне. Им нужно было смонтировать десятиминутный ролик о пяти испытаниях, которые они выполнили:

  • «Визитная карточка» – самопрезентация в оригинальном образе;
  • «Творческий конкурс» – демонстрация вокальных, хореографических и других способностей;
  •  «Страна» – рассказ о родном крае с использованием элементов национальной одежды, танцевальных движений, эпоса и музыки на основе этнической культуры и фольклора; 
  • «Модный показ» – представление наряда, сшитого из подручных средств; 
  • «Хозяюшка» – приготовление оригинального блюда.

С положительной стороны отметили осужденную из Микуня, которая раскрыла тему значения роли семьи в жизни человека. В своем рассказе она демонстрировала фото из личного альбома. Также отметили и выступление «модный показ» — конкурсантка сделала платье из 126 воздушных шаров и цветной бумаге. 

Еще одна заключенная в Микуне рассказала о себе, исполнила авторскую песню.



В ходе коллективного обсуждения судьи приняли решение отдать победу заключенной с платьем из шариков. Именно ее творческую работу направят в Вологодский институт права и экономики ФСИН для участия во втором этапе конкурса. 

 

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