В женской колонии Коми девушка сделала платье из воздушных шаров

УФСИН Коми подвел итоги первого этапа всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки» среди осужденных женщин, которые находятся в местах лишения свободы.
Возможностью показать себя воспользовались девушки из колонии №8 в Ухте и колонии №31 в Микуне. Им нужно было смонтировать десятиминутный ролик о пяти испытаниях, которые они выполнили:
- «Визитная карточка» – самопрезентация в оригинальном образе;
- «Творческий конкурс» – демонстрация вокальных, хореографических и других способностей;
- «Страна» – рассказ о родном крае с использованием элементов национальной одежды, танцевальных движений, эпоса и музыки на основе этнической культуры и фольклора;
- «Модный показ» – представление наряда, сшитого из подручных средств;
- «Хозяюшка» – приготовление оригинального блюда.
С положительной стороны отметили осужденную из Микуня, которая раскрыла тему значения роли семьи в жизни человека. В своем рассказе она демонстрировала фото из личного альбома. Также отметили и выступление «модный показ» — конкурсантка сделала платье из 126 воздушных шаров и цветной бумаге.
Еще одна заключенная в Микуне рассказала о себе, исполнила авторскую песню.
В ходе коллективного обсуждения судьи приняли решение отдать победу заключенной с платьем из шариков. Именно ее творческую работу направят в Вологодский институт права и экономики ФСИН для участия во втором этапе конкурса.