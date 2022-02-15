В женской колонии Коми девушка сделала платье из воздушных шаров

Возможностью показать себя воспользовались девушки из колонии №8 в Ухте и колонии №31 в Микуне. Им нужно было смонтировать десятиминутный ролик о пяти испытаниях, которые они выполнили:

С положительной стороны отметили осужденную из Микуня, которая раскрыла тему значения роли семьи в жизни человека. В своем рассказе она демонстрировала фото из личного альбома. Также отметили и выступление «модный показ» — конкурсантка сделала платье из 126 воздушных шаров и цветной бумаге.



Еще одна заключенная в Микуне рассказала о себе, исполнила авторскую песню.





В ходе коллективного обсуждения судьи приняли решение отдать победу заключенной с платьем из шариков. Именно ее творческую работу направят в Вологодский институт права и экономики ФСИН для участия во втором этапе конкурса.



