В Коми увеличат выплаты ко Дню Победы

Минтруд Коми предложил увеличить республиканскую выплату ко Дню Победы до трех тысяч рублей.



Проект предлагает выплачивать труженикам тыла из бюджета республики по три тысячи рублей. Сейчас тоже есть подобная выплата, однако она составляет всего одну тысячу рублей.



Деньги получат люди, которые проработали в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, за исключением работы на временно оккупированных территориях СССР и лиц, которых наградили орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.

Как сообщает в документе проекта, для его реализации не требуются дополнительные средства бюджета Коми и он не понесет негативных последствий для экономики.

