В Коми мужчина взрывает петарды и мешает отлову собак

В Усинске местный житель мешает отлову бездомных животных. Об этом сообщает МКУ «Городское хозяйство».

— Уважаемые усинцы! При работе наши сотрудники столкнулись с очередным препятствием! Местный житель в момент отлова бездомных собак взрывает петарды во дворах, чтобы распугать животных и не допустить их отлов, — сообщает в паблике МКУ.

Сотрудники службы уже подготовили обращение в прокуратуру.