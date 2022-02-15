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В Коми мужчина взрывает петарды и мешает отлову собак

В Коми мужчина взрывает петарды и мешает отлову собак

В Усинске местный житель мешает отлову бездомных животных. Об этом сообщает МКУ «Городское хозяйство». 

— Уважаемые усинцы! При работе наши сотрудники столкнулись с очередным препятствием! Местный житель в момент отлова бездомных собак взрывает петарды во дворах, чтобы распугать животных и не допустить их отлов, — сообщает в паблике МКУ. 

Сотрудники службы уже подготовили обращение в прокуратуру. 

— Мы намерены выполнять свою работу качественно и не готовы подводить жителей, оказавших нам доверие! — заключили специалисты. 

 

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