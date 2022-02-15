Прокуратура проверит тарифы на тепло в Коми

В прокуратуру Коми поступило много жалоб на тарифы на теплоэнергию. В связи с этим ведомство организовало проверку.

Напомни, в что в первом квартале 2022 года теплоснабжающие организации провели корректировку платы за коммунальные услуги по отопление. Такие действия предусмотрены законом. В ходе корректировки плата за отопление пересчитывается с учетом фактического потребления тепла по данным общедомового прибора учета за прошедший календарный год.