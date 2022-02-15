Верьте в себя: гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

День символизирует соблазн, искушение. От заманчивых предложений голова Овнов может пойти кругом. Будет очень трудно верно сориентироваться и выбрать то, что наиболее важно. Медитация и молитва поможет обрести внутреннюю гармонию. Держитесь! Скоро откроется второе дыхание. Не возбраняется попробовать себя на новом поприще.

День символизирует рост, развитие. Тельцы должны знать, что сегодня любые начинания предполагают серьезное развитие и будут иметь далеко идущие последствия. Ошибка этого дня будет стоить вам очень дорого.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Близнецы

Значительно меняется окружение многих Близнецов, появляется возможность путешествий, которые будут весьма удачными. А интуитивность и коммуникабельность позволят им выходить на контакты с самыми разными необычными людьми. У вас есть таланты, вы можете многого достичь, но есть и недостатки. Если вы сможете с ними совладать и найдете себе работу по душе, то ваша карьера будет стремительно развиваться.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Рак

Очень сложным будет этот день: ожидается ряд крупных скандалов и разоблачений, что может привести к отставкам Раков, а также дать толчок революционным и оппозиционным выступлениям. Вам нужно поработать над укреплением своих «тылов», используя с этой целью родственные и семейные связи.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Лев

Для финансовых дел и карьеры в жизни большинства представителей этого знака это достаточно благополучный и безопасный день, когда можно рисковать и играть по-крупному, не встречая на своем пути серьезных препятствий и проблем. Ваши стремления должны простираться далеко. Любуйтесь их красотой, верьте в них и следуйте за ними, куда бы они вас ни повели.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Дева

День стимулирует эмоциональную привязанность ко всем, кто рядом с вами. Девы откроются навстречу новому чувству и будут готовы завязать тесные отношения с теми, кто давно ждет их расположения. Благоприятны поездки, денежные обмены, новые знакомства и контакты. Нельзя оставаться равнодушным, безразличным к событиям, которые происходят вокруг вас.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Весы

День дает психологическую настроенность на равновесие, справедливость и красоту. Хорошо проводить оздоровительные процедуры. Благоприятны культурные мероприятия, посещение концертных залов, выставок, театров. Научитесь сами и научите детей видеть красивое в обыденном.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Скорпион

Сегодня многим Скорпионам удастся выйти из сложных ситуаций с наименьшими потерями и восстановить утраченную гармонию в отношениях со своим окружением. Проявите небывалую активность, пытаясь выйти из щекотливого положения. Но учтите, что сделать это будет не так-то просто.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Стрелец

Сегодня многие Стрельцы будут чувствовать себя «не в в своей тарелке». Возможны ситуации, в которых возникнут замешательство, нерешительность. Стрельцы будут вынуждены вести неинтересные беседы, общаясь с нужными людьми. Если вы втянулись в отношения, от которых зависит ваше благосостояние, то вам придется терпеть многое. Научитесь приемам дипломатии и такта.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Козерог

Этот день может не задаться с самого утра. Козероги могут быть очень вспыльчивыми, но вспышки их гнева будут молниеносными и быстро сменятся полным безразличием. Нельзя быть злопамятным человеком, так как вы навредите этим, сами себе. Не стоит долго печалиться - для исправления ситуации попросите прощения даже у своего заклятого врага. От этого вы ничего не потеряете.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Водолей

Вероятно, из-за нетерпеливости вам сегодня не удастся довести дело до конца. Стремясь к авторитету и господству, вы можете стать агрессивными, использовать насилие вместо дипломатии и поиска компромисса. Вам нужно обуздать свою импульсивность, прислушиваться к советам мудрых и опытных людей, иначе не избежать трудных ситуаций.

Гороскоп на 15 февраля 2022 года Рыбы

Вероятно, что нетерпеливые и недисциплинированные Рыбы будут сегодня склонны к преувеличению. Погруженные в собственные планы и идеи, вы не сможете отказаться от уже взятого курса, даже чувствуя его бесперспективность. Если вы не проявите гибкость, вовремя не уйдете с ложного пути, то прослывете сумасбродом и деспотом.