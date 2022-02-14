Ирину Шеремет, которая насмерть сбила женщину в Сыктывкаре, суд отпустил домой

Сыктывкарский суд изменил меру пресечения Ирине Шеремет, которую обвиняют в том, что она сбила человека насмерть и причинила тяжкий вред здоровья восьмилетнему ребенку.



Обвиняемую отпустили под домашний арест.

Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.