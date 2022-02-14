Сильный снегопад: в Коми объявили штормовое предупреждение

Синоптики Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми сообщают, что с 6:00 до 18:00 15 февраля в северных и центральных районах местами ожидается сильный снег (6-8 мм). Непогода коснется нескольких районов: Усть-Цилемский, Ижемский, Ухта, Усинск, Княжпогостский, Удорский.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.
- Убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните номера телефонов энергослужб муниципального образования.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Перед выездом в поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112»; в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.