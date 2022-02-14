В январе в Коми ввели в эксплуатацию в три раза больше жилья, чем в январе 2021 года

В январе 2022 года в Коми ввели в эксплуатацию 284 квартиры. Из них 75 квартир – в жилых домах, которые самостоятельно построили жители региона, сообщает Комистат.

Общая площадь введенных в эксплуатацию квартир составила 17,6 тысяч квадратных метров. Это в 2,8 раза больше, чем в январе 2021 года. Сами же жители Коми за январь 2022 года ввели в экспуатацию 9,2 тысяч квадратных метров – это 143,3% от жилья, которое ввели в прошлом году.