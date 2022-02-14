Жители Коми села собирают деньги, чтобы достроить свой храм

Жители села Мордино никак не могут достроить храм, поэтому обратились к землякам за помощью.
Храм строят в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но на достройку не хватает средств.
— Государство ничем не помогает ни храмам, ни священникам. Очень нуждаемся в материальной и физической поддержке. Нужно провести электричество, сделать отопление, внутреннюю отделку, — отметила местная жительница.
Раньше деньги на строительство храма собирала другая женщина, но она, к сожалению, умерла. Теперь местные жители хотят во что бы то ни стало закончить стройку.
— Я думаю, молодому поколению было бы приятно в родном селе помолиться, поставить свечку за своих живых и усопших, — поделилась одна из постояльцев храма Наталья Шевелева.
Если вы хотите помочь храму в селе Мордино, то вы можете перевести любую сумму по номеру 89042261136 на имя Натальи Николаевной Шевелевой. В отправлении напишите «Пожертвование (имя отправителя).