Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Жители Коми села собирают деньги, чтобы достроить свой храм

Жители Коми села собирают деньги, чтобы достроить свой храмФото из архива Наталии Шевелевой

Жители села Мордино никак не могут достроить храм, поэтому обратились к землякам за помощью.

Храм строят в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но на достройку не хватает средств.

— Государство ничем не помогает ни храмам, ни священникам. Очень нуждаемся в материальной и физической поддержке. Нужно провести электричество, сделать отопление, внутреннюю отделку, — отметила местная жительница.

Раньше деньги на строительство храма собирала другая женщина, но она, к сожалению, умерла. Теперь местные жители хотят во что бы то ни стало закончить стройку.

— Я думаю, молодому поколению было бы приятно в родном селе помолиться, поставить свечку за своих живых и усопших, — поделилась одна из постояльцев храма Наталья Шевелева.

Если вы хотите помочь храму в селе Мордино, то вы можете перевести любую сумму по номеру 89042261136 на имя Натальи Николаевной Шевелевой. В отправлении напишите «Пожертвование (имя отправителя).

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости