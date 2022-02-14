Жители Коми села собирают деньги, чтобы достроить свой храм

Жители села Мордино никак не могут достроить храм, поэтому обратились к землякам за помощью.



Храм строят в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но на достройку не хватает средств.

— Государство ничем не помогает ни храмам, ни священникам. Очень нуждаемся в материальной и физической поддержке. Нужно провести электричество, сделать отопление, внутреннюю отделку, — отметила местная жительница.

Раньше деньги на строительство храма собирала другая женщина, но она, к сожалению, умерла. Теперь местные жители хотят во что бы то ни стало закончить стройку.