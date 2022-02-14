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Теплослав поселился в Маршаковке

Теплослав поселился в МаршаковкеФото «Т+»

В Международный день книгодарения (он отмечается 14 февраля) Коми филиал энергокомпании «Т Плюс» передал Национальной детской библиотеке Республики Коми имени С.Я. Маршака  эксклюзивное издание «Безопасность в Энергограде». 

Красочная книга с окошками рассчитана на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Главный герой по имени Теплослав просто и доступно рассказывает о том, как нужно вести себя возле теплотрасс, ЛЭП, тепловых камер, почему нельзя наступать на люки и играть там, где идет ремонт коммуникаций.  

Книга разработана и издана энергетиками в рамках информационной кампании «Безопасность тепла». Ее Т Плюс реализует с 2014 года: проводит тематические уроки в школах и детсадах, снимает ролики и мультфильмы (их тоже скоро можно будет увидеть в Маршаковке), организует квесты и другие массовые праздники, где ребята закрепляют знания об энергобезопасности.

 

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