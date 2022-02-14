Теплослав поселился в Маршаковке

В Международный день книгодарения (он отмечается 14 февраля) Коми филиал энергокомпании «Т Плюс» передал Национальной детской библиотеке Республики Коми имени С.Я. Маршака эксклюзивное издание «Безопасность в Энергограде».

Красочная книга с окошками рассчитана на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Главный герой по имени Теплослав просто и доступно рассказывает о том, как нужно вести себя возле теплотрасс, ЛЭП, тепловых камер, почему нельзя наступать на люки и играть там, где идет ремонт коммуникаций.