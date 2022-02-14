На чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре будут работать больше 100 волонтеров

В марте-апреле 2022 года в Сыктывкаре пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре. В организации и проведении концерта примут участие больше 100 волонтеров, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

Всего на мероприятие поступило 536 заявок от волонтеров из разных регионов страны, из них выберут всего 20 человек. Но основная масса добровольцев – местные жители старше 18 лет, со знанием английского языка на уровне Intermediate (B1) и выше, и наличием опыта в сфере добровольчества.