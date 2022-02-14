Tele2 представила подборку книг ко Дню влюбленных

Мобильный оператор Tele2 и крупнейший книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес») представляют подборку электронных и аудиокниг ко Дню всех влюбленных. В нее вошли исторические и современные любовные романы, которые наиболее популярны у читателей. Компании составили рейтинг самых востребованных книг о любви. Пользователи подписки «Премиум» чаще всего выбирали: роман Элизабет Гилберт о молодых героинях в театральном мире Нью-Йорка 1940-х «Город женщин» (16+), мистическую сагу Кэтрин Бэннер «Дом на краю ночи» (16+), знаменитый английский классический роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (18+).

В литературной подборке ко Дню всех влюбленных – роман Анны Тодд «Самые яркие звезды» (16+), остросюжетная мелодрама Карен Уайт о тайнах прошлого «Особняк на Трэдд-стрит» (16+), романтическая история Рейчел Липпинкотт о первой любви в стенах больницы «В метре друг от друга» (16+). Для поклонников творчества итальянского писателя Федерико Моччиа, чьи произведения были не раз экранизированы, – заключительный роман популярной трилогии «Три метра над небом. Трижды ты» (18+).