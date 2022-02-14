Прокуратура обнулит сертификаты о допобразовании одного из университетов Коми

Прокуратура Ухты намерена признать недействительным диплом местного жителя о профессии машиниста технологических насосов. Обучение мужчины прошел в Ухтинском государственном техническом университете.

Ухтинец получил новую профессию в 2019 года. Прокуратура проверила сертификат о пройденном обучении и сам процесс получения профессии. Выяснилось, что студент не проходил производственную практику и не освоил программу полностью. Это значит, что сертификат о профессии не может считаться действительным. Поэтому ведомство подало иск в суд, чтобы аннулировать действие документа.