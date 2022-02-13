За сутки в Коми на пожарах погибли четыре человека

12 февраля в Республике Коми произошло четыре пожара, в которых погибло четыре человека. В МЧС по Коми сообщают, что причиной возгораний могла стать неосторожность при курении и нарушении правил пользования печкой.
В 14.47 в Удорском районе загорелся частный дом в селе Буткан. Пожарные прибыли на место в течение пяти минут. Огонь потушили в 19 часов. В результате возгорания пострадал дом на площади 45 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.
В 18.47 в Сосногорске загорелся дачный дом по улице Цветочная на Нижне-Одесских дачах. Во время тушения пожарные обнаружили погибших женщин 1957 и 1985 годов рождения. Возгорание ликвидировали в 23.19.
В 22.13 в Усть-Цилемском районе загорелся частный дом по улице Куратова села Усть-Цильма.
В 23.14 в Корткеросском районе загорелась хозпостройка по улице Центральная поселка Уръель. В 23.44 пожар ликвидировали. В ходе тушения пожарные нашли двух погибших мужчин 1986 и 1980 годов рождения. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.