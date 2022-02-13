За сутки в Коми на пожарах погибли четыре человека

12 февраля в Республике Коми произошло четыре пожара, в которых погибло четыре человека. В МЧС по Коми сообщают, что причиной возгораний могла стать неосторожность при курении и нарушении правил пользования печкой.

В 14.47 в Удорском районе загорелся частный дом в селе Буткан. Пожарные прибыли на место в течение пяти минут. Огонь потушили в 19 часов. В результате возгорания пострадал дом на площади 45 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.