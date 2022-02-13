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Врач рассказал, почему важно самотестироваться на коронавирус

Врач рассказал, почему важно самотестироваться на коронавирусФото из архива PG11.ru

Любой, кто болеет коронавирусом, даже без симптомов, остается опасным для окружающих. И для того, чтобы не стать распространителем инфекции, важно самому проводить тесты на коронавирус. Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с "РИА Новости" рассказала, в каких случаях это нужно. 

- Тестирование на COVID-19 – это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка, – ред.). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет, – объяснила Ирина Ярцева.

Вакцинация резко сокращает вероятность заражения COVID-19.

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