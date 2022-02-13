Огромная «рафаэлка» и танк из носков: что продают сыктывкарцы

Сыктывкарцы регулярно продают что-то интересное. «Pro Город Сыктывкар» подготовил для вас подборку самых интересных товаров за последнее время.

Мужчина продает сто рублей образца 1993 года. В наличии есть две купюры. Автограф за 20 000 000 рублей





Сыктывкарец продает неизвестный автограф за 20 миллионов рублей. Почему он столько стоит - непонятно. Возможно, этот человек очень ценит свою подпись и знает себе цену.



Огромная «рафаэлка»





Девушка предлагает оригинальную упаковку для подарка в виде огромной конфеты «раффаэлло». На ней можно сделать любую надпись, вроде «с днем рождения», с «8 марта» и другие.



Танк из носков





Оригинальный подарок любому мужчине на праздник. Сыктывкарка отмечает, что в танке пять пар носков и все они отличного качества. А конфеты и носки можно выбрать любого цвета.



«Доселе неизвестный науке прибор»





Вот что пишет сам продавец о чудо-устройстве: «Неизвестная всему миру штука. Сбоку есть крутилка какая-то, что это — непонятно. Похоже на генератор свободной энергии».



Стоит такой агрегат один миллион рублей.

