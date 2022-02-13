Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Огромная «рафаэлка» и танк из носков: что продают сыктывкарцы

Огромная «рафаэлка» и танк из носков: что продают сыктывкарцыФото "Авито.ру"

Сыктывкарцы регулярно продают что-то интересное. «Pro Город Сыктывкар» подготовил для вас подборку самых интересных товаров за последнее время.

«Сотка» за миллион


Мужчина продает сто рублей образца 1993 года. В наличии есть две купюры.

Автограф за 20 000 000 рублей



Сыктывкарец продает неизвестный автограф за 20 миллионов рублей. Почему он столько стоит - непонятно. Возможно, этот человек очень ценит свою подпись и знает себе цену. 

Огромная «рафаэлка»



Девушка предлагает оригинальную упаковку для подарка в виде огромной конфеты «раффаэлло». На ней можно сделать любую надпись, вроде «с днем рождения», с «8 марта» и другие. 

Танк из носков



Оригинальный подарок любому мужчине на праздник. Сыктывкарка отмечает, что в танке пять пар носков и все они отличного качества. А конфеты и носки можно выбрать любого цвета. 

«Доселе неизвестный науке прибор»



Вот что пишет сам продавец о чудо-устройстве: «Неизвестная всему миру штука. Сбоку есть крутилка какая-то, что это — непонятно. Похоже на генератор свободной энергии».

Стоит такой агрегат один миллион рублей.
 

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости