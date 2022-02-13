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Одну из главных улиц Сыктывкара предложили сделать пешеходной

Одну из главных улиц Сыктывкара предложили сделать пешеходнойФото из архива PG11.ru

Активисты из «Городских проектов» предложили сделать улицу Коммунистическую пешеходной на время Чемпионата мира по бенди. 

— В Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля 2022 года пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Ожидается приезд большого количества спортсменов и болельщиков в город, — сообщается в посте «Городских проектов».

Урбанисты предложили закрыть для машин проезд от Стефановской площади до Кировского парка. 

— Мы заметили, что после ремонта данного отрезка улицы Коммунистической увеличилось количество прогулок сыктывкарцев и открылись новые точки креативного бизнеса. Считаем, что пешеходная улица во время проведения чемпионата сделает прогулки сыктывкарцев и гостей города комфортными и безопасными, и позволит привлечь больше клиентов бизнесу, — заключили эксперты.

 Урбанисты решили узнать у жителей города их мнение по поводу этой инициативы. Проголосовать вы можете здесь:
 

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