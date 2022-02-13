Одну из главных улиц Сыктывкара предложили сделать пешеходной

Активисты из «Городских проектов» предложили сделать улицу Коммунистическую пешеходной на время Чемпионата мира по бенди.
— В Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля 2022 года пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Ожидается приезд большого количества спортсменов и болельщиков в город, — сообщается в посте «Городских проектов».
Урбанисты предложили закрыть для машин проезд от Стефановской площади до Кировского парка.
— Мы заметили, что после ремонта данного отрезка улицы Коммунистической увеличилось количество прогулок сыктывкарцев и открылись новые точки креативного бизнеса. Считаем, что пешеходная улица во время проведения чемпионата сделает прогулки сыктывкарцев и гостей города комфортными и безопасными, и позволит привлечь больше клиентов бизнесу, — заключили эксперты.
Урбанисты решили узнать у жителей города их мнение по поводу этой инициативы. Проголосовать вы можете здесь: