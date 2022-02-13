Следите за своими манерами: гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

К вам будут обращены взоры друзей и любимых, вы оправдаете их ожидания и будете, как волшебная палочка, исполнять их заветные мечты. Выезжайте на природу, ведь свежий воздух раскрепощает эмоционально и физически, и в вас проснется новая энергетическая сила.

Ваша аура будет высокочувствительной к любым магическим воздействиям и к гипнотическому внушению. Сказанные в сердцах проклятия и негативные пожелания могут повлиять на вас. Не обращайтесь за помощью к сомнительным личностям, магии и колдовству.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Близнецы

Звезды сулят Близнецам немало хлопот, суеты, мелких, но неотложных забот, а также не слишком содержательных разговоров с родственниками, приятелями, соседями. Сосредоточьтесь на своем внутреннем мире. Переменчивые общественные мнения не должны формировать ваши собственные концепции и ценности.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Рак

Это период очарования в любви. Он отмечает идеализацию любовных отношений. Не исключена любовь с первого взгляда. Следите за своими манерами, будьте тактичны и не идите напролом с целью расположить к себе избранника.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Лев

Возможно, у вашего избранника серьезные намерения, а может быть, он считает вас игрушкой в своих руках. Или, напротив, это вы решили поиграть чужими чувствами. Будьте серьезнее в своих намерениях! Легкомысленное отношение к любви может сыграть с вами злую шутку: вам будут нравиться одни, а вы станете нравиться другим.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Дева

Завершится период непонимания между вами и вашим возлюбленным; наконец-то вы испытаете радость и удовлетворение от ваших встреч. Получив предложение руки и сердца, не отказывайтесь, так как вы вряд ли будете сожалеть о сделанном выборе.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Весы

Вероятно, что кто-то будет следить за каждым вашим движением, но не стоит его бояться, он не опасен. Позже он выразит вам свое восхищение. Вам необходимо следить за своими словами и по возможности укреплять отношения с теми, кто недавно был в рядах ваших оппонентов.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Скорпион

Наконец-то вы можете по-настоящему отдохнуть. Все потечет своим путем. В тесном кругу очень близких людей будет тепло и уютно. Удовольствие доставит задушевная беседа.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Стрелец

Это время духовного очищения через страдания, конфликты, столкновения с самыми разными людьми. Все это может также ослабить ауру Стрельцов, что приведет к серьезным личным проблемам и болезням. Надо прожить этот период осознанно и ответственно. Со смирением несите ответственность за свои проступки и ошибки.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Козерог

У многих Козерогов сегодня произойдут мощные по своей силе перемены. Личная жизнь будет окрашена сильными чувствами, которые многие будут проявлять открыто. Любите своего ближнего и делайте все, чтобы он прекрасно чувствовал себя рядом с вами. Во всяком случае, жизнь рядом с вами никому не покажется скучной.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Водолей

Сегодня Водолеи будут собирать вокруг себя большой круг друзей. При этом для амбициозных представителей этого знака будет важен социальный статус приглашенных. Вам нужно скрасить явное проявление амбиций и честолюбия тонким чувством юмора, обаянием и доброжелательностью.

Гороскоп на 13 февраля 2022 года Рыбы

События этого дня потребуют внимания к партнерам. Семейные дела обрадуют, да и сами Рыбы с удовольствием будут заботиться о детях и любимых. Главное - не давить на окружающих, не конфликтовать с супругами.