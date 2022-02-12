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Врач из Коми раскрыла причину выпадения волос после ковида

Врач из Коми раскрыла причину выпадения волос после ковидаpixabay.com

Практически каждый второй переболевший ковидом жалуется на выпадение волос. Дерматовенеролог Наталья Иськова рассказала, почему так происходит и как с этим бороться.

Наталья объяснила, что с постковидным выпадением волос сталкиваются около 40% переболевших. Активнее всего волосы выпадают в первые месяцы после болезни, а полное восстановление в среднем занимает около полугода. Однако важно оперативно обратиться к трихологу – врач проведет обследование, выяснит причины выпадения волос и назначит необходимое лечение.

Дерматовенеролог рассказала, что есть несколько основных причин выпадения волос: токсины, дефицит кислорода, высокая температура, недостаток питания, побочное действие лекарств, психосоматические расстройства, стресс.

«Это обратимый процесс, волосы обязательно восстановятся, особенно если помочь им. Чтобы волосы росли быстрее, используйте хорошие шампуни, а также питайте корни волос сыворотками и масками», – подытожила специалист.

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