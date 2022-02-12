Врач из Коми раскрыла причину выпадения волос после ковида

Практически каждый второй переболевший ковидом жалуется на выпадение волос. Дерматовенеролог Наталья Иськова рассказала, почему так происходит и как с этим бороться.

Наталья объяснила, что с постковидным выпадением волос сталкиваются около 40% переболевших. Активнее всего волосы выпадают в первые месяцы после болезни, а полное восстановление в среднем занимает около полугода. Однако важно оперативно обратиться к трихологу – врач проведет обследование, выяснит причины выпадения волос и назначит необходимое лечение.

Дерматовенеролог рассказала, что есть несколько основных причин выпадения волос: токсины, дефицит кислорода, высокая температура, недостаток питания, побочное действие лекарств, психосоматические расстройства, стресс.