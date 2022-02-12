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Идеальный старт лыжницы из Коми на Олимпиаде помог российской команде взять золото

Идеальный старт лыжницы из Коми на Олимпиаде помог российской команде взять золотоGetty Images

Совсем недавно лыжница из Коми Юлия Ступак рыдала после провала в скиатлоне. Однако в женской лыжной эстафете на Олимпиаде спортсменка, похоже, выбросила всю свою злость и дала просто блестящий старт своей команде.

Юлия пробежала километр и просто молниеносно оторвалась от соперниц. К середине своего этапа спортсменка бежала первой с отрывом более чем в 12 секунд. Итогом гонки стало золото. Российская команда прервые с 2006 года одержала победу на этой дистанции.

Глава Коми Владимир Уйба поздравил команду с золотом на своей официальной страничке во «ВКонтакте».

«Сегодня на зимней Олимпиаде в Пекине российская женская команда в составе нашей землячки Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Вероники Степановой одержала победу в эстафете 4х5км с преимуществом 18,2 секунды. Поздравляю всех с золотой победой нашей эстафетной четверки. Российские спортсмены это заслужили. Ликуй Россия, ликуй, Республика Коми!», – написал Владимир Уйба.

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