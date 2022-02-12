Идеальный старт лыжницы из Коми на Олимпиаде помог российской команде взять золото

Совсем недавно лыжница из Коми Юлия Ступак рыдала после провала в скиатлоне. Однако в женской лыжной эстафете на Олимпиаде спортсменка, похоже, выбросила всю свою злость и дала просто блестящий старт своей команде.

Юлия пробежала километр и просто молниеносно оторвалась от соперниц. К середине своего этапа спортсменка бежала первой с отрывом более чем в 12 секунд. Итогом гонки стало золото. Российская команда прервые с 2006 года одержала победу на этой дистанции.

Глава Коми Владимир Уйба поздравил команду с золотом на своей официальной страничке во «ВКонтакте».