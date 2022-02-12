Идеальный старт лыжницы из Коми на Олимпиаде помог российской команде взять золото
- 14:00
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- Евгения Сычёва
Совсем недавно лыжница из Коми Юлия Ступак рыдала после провала в скиатлоне. Однако в женской лыжной эстафете на Олимпиаде спортсменка, похоже, выбросила всю свою злость и дала просто блестящий старт своей команде.
Юлия пробежала километр и просто молниеносно оторвалась от соперниц. К середине своего этапа спортсменка бежала первой с отрывом более чем в 12 секунд. Итогом гонки стало золото. Российская команда прервые с 2006 года одержала победу на этой дистанции.
Глава Коми Владимир Уйба поздравил команду с золотом на своей официальной страничке во «ВКонтакте».
«Сегодня на зимней Олимпиаде в Пекине российская женская команда в составе нашей землячки Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Вероники Степановой одержала победу в эстафете 4х5км с преимуществом 18,2 секунды. Поздравляю всех с золотой победой нашей эстафетной четверки. Российские спортсмены это заслужили. Ликуй Россия, ликуй, Республика Коми!», – написал Владимир Уйба.
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