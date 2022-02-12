На трассе в Коми «легковушка» врезалась в грузовик: водитель умерла в карете скорой помощи

За 11 февраля в Республике Коми случилось две аварии, в результате которых один человек погиб, еще один получил черьезные травмы. Кроме этого за прошедшие сутки зафиксировано 22 ДТП с материальным ущербом. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Республике Коми.

Самой страшной аварией 11 февраля стало ДТП на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Около 12:40 водитель за рулем Suzuki Grand Vitara не справилась с управлением, выехала на «встречку» и врезалась в МАН в составе с полуприцепом Schmitz, который ехал ей навстречу. Водитель Suzuki Grand Vitara – женщина 1962 года рождения – умерла в карете скорой помощи.