Труп сотрудника «Роснефти» обнаружили в Усинске

В Усинске с работником филиала ООО «РН-Транспорт» – это специализированное транспортное предприятие внутреннего сервиса ПАО «НК «Роснефть» – произошел несчастный случай. Об этом сообщает Государственная инспекция труда Республики Коми.
Сотрудника компании нашли в помещении без признаков жизни. Причины и обстоятельства произошедшего пока что уточняются.
Ранее «Pro Город Сыктывкар» сообщал, что в Коми рабочего засосало в измельчитель. Несчастный случай тоже произошел в Усинске. К счастью, пострадавший мужчина выжил: его госпитализировали с раздробленной ногой.