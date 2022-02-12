Труп сотрудника «Роснефти» обнаружили в Усинске

В Усинске с работником филиала ООО «РН-Транспорт» – это специализированное транспортное предприятие внутреннего сервиса ПАО «НК «Роснефть» – произошел несчастный случай. Об этом сообщает Государственная инспекция труда Республики Коми.

Сотрудника компании нашли в помещении без признаков жизни. Причины и обстоятельства произошедшего пока что уточняются.