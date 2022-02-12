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Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду вплоть до 20 февраля

Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду вплоть до 20 февраляИз архива «Pro Город Сыктывкар»

Сыктывкарцев ждет аномально теплая вторая декада февраля. Об этом сообщаю специалисты Коми ЦГМС.

В среднем температура воздуха будет выше нормы на шесть градусов по Цельсию. Все дело в том, что в Коми продолжает поступать теплый атлантический воздух — он и является причиной комфортной погоды. На выходных 12 и 13 февраля синоптики прогнозируют небольшое похолодание, зато с понедельника 14 февраля сыктывкарцев вновь ждет потепление и снегопады.

По ночам температура воздуха будет около -5...-10С, на севере при прояснении будет понижаться до -13...-18С.  Дневная температура прогнозируется в пределах -1...-6С, на крайнем северо-востоке Коми — -8...-13С. 

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