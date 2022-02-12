Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду вплоть до 20 февраля

Сыктывкарцев ждет аномально теплая вторая декада февраля. Об этом сообщаю специалисты Коми ЦГМС.

В среднем температура воздуха будет выше нормы на шесть градусов по Цельсию. Все дело в том, что в Коми продолжает поступать теплый атлантический воздух — он и является причиной комфортной погоды. На выходных 12 и 13 февраля синоптики прогнозируют небольшое похолодание, зато с понедельника 14 февраля сыктывкарцев вновь ждет потепление и снегопады.