В Коми больничный можно будет открыть по телефону

Владимир Уйба заявил о предоставлении жителям Коми возможности открывать больничные листы при симптомах простуды и ковида дистанционно. Это можно будет сделать без визита в поликлинику.
Для того, чтобы открыть больничный на семь дней, нужно будет обратиться в call-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации оформляется электронный лист нетрудоспособности. Рецепты и препараты также назначат дистанционно. Информация передается сотруднику медорганизации, ответственному за доставку лекарственных препаратов до места проживания пациента.
— При отсутствии симптоматики ОРВИ или ковида через семь дней пациент также может дистанционно закрыть больничный лист. Для этого не нужно приходить в поликлинику, если состояние человека улучшилось, и нет никаких последствий. Если же состояние не улучшается, к вам на дом обязательно придет медицинский работник, который может осмотреть пациента, назначить дополнительные исследования, скорректировать лечение и принять решение о продлении больничного листа, — отметил глава Коми. Листы не выдаются хронически больным, беременным.
По словам Владимира Уйбы, это снизит очередность в поликлиники и нагрузку на амбулаторное звено. Также те, кому на самом деле необходима помощь врача – с температурой выше 39 градусов, проблемами с дыханием, нарушения ЖКТ – смогут получить оперативную помощь.