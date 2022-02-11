В Коми больничный можно будет открыть по телефону

Владимир Уйба заявил о предоставлении жителям Коми возможности открывать больничные листы при симптомах простуды и ковида дистанционно. Это можно будет сделать без визита в поликлинику.

Для того, чтобы открыть больничный на семь дней, нужно будет обратиться в call-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации оформляется электронный лист нетрудоспособности. Рецепты и препараты также назначат дистанционно. Информация передается сотруднику медорганизации, ответственному за доставку лекарственных препаратов до места проживания пациента.