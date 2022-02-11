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В Коми больничный можно будет открыть по телефону

В Коми больничный можно будет открыть по телефону

Владимир Уйба заявил о предоставлении жителям Коми возможности открывать больничные листы при симптомах простуды и ковида дистанционно. Это можно будет сделать без визита в поликлинику.

Для того, чтобы открыть больничный на семь дней, нужно будет обратиться в call-центр поликлиники. После проведения дистанционной консультации оформляется электронный лист нетрудоспособности. Рецепты и препараты также назначат дистанционно. Информация передается сотруднику медорганизации, ответственному за доставку лекарственных препаратов до места проживания пациента.

При отсутствии симптоматики ОРВИ или ковида через семь дней пациент также может дистанционно закрыть больничный лист. Для этого не нужно приходить в поликлинику, если состояние человека улучшилось, и нет никаких последствий. Если же состояние не улучшается, к вам на дом обязательно придет медицинский работник, который может осмотреть пациента, назначить дополнительные исследования, скорректировать лечение и принять решение о продлении больничного листа, — отметил глава Коми. Листы не выдаются хронически больным, беременным.

По словам Владимира Уйбы, это снизит очередность в поликлиники и нагрузку на амбулаторное звено. Также те, кому на самом деле необходима помощь врача – с температурой выше 39 градусов, проблемами с дыханием, нарушения ЖКТ – смогут получить оперативную помощь.

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