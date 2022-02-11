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На ЧМ по бенди в Сыктывкаре отменили матчи одной из групп

На ЧМ по бенди в Сыктывкаре отменили матчи одной из групп

Международная Федерация хоккея с мячом заявила об отмене матчей группы «Б» по время ЧМ в столице Коми.

— Сейчас принято решение отменить турнир для группы «Б». Это связано с тем, что слишком много команд отказались от участия из-за сложившейся ситуации. Ковидной ситуации. Таким образом, следующий турнир для команд группы «Б» будет сыгран весной 2023 года, — говорится в сообщении.

Турнир группы «А» в Сыктывкаре стартует 27 марта.

Напомним также, что в Сыктывкаре отменены массовые забеги на «Лыжне России». Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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