На ЧМ по бенди в Сыктывкаре отменили матчи одной из групп

Международная Федерация хоккея с мячом заявила об отмене матчей группы «Б» по время ЧМ в столице Коми.

— Сейчас принято решение отменить турнир для группы «Б». Это связано с тем, что слишком много команд отказались от участия из-за сложившейся ситуации. Ковидной ситуации. Таким образом, следующий турнир для команд группы «Б» будет сыгран весной 2023 года, — говорится в сообщении.