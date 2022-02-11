Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарцы рассказали, ради чего готовы бросить работу мечты

Сыктывкарцы рассказали, ради чего готовы бросить работу мечты

Сыктывкарцы, которые встают перед выбором между работой мечты или высокой зарплатой, чаще выбирают второе. Об этом они рассказали онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

На вопрос, готовы ли сыктывкарцы заниматься нелюбимым делом с зарплатой в 2 раза выше, чем сейчас 40% согласились, 36% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 84% отказались бы трудиться на таких условиях.

Жителей столицы Коми, которые не любят свою работу, ждал другой вопрос: «покинули бы они опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в 2 раза меньше, чем сейчас?» Лишь 16% ответили положительно, 73% отказались. А если бы на горизонте была любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в 2 раза повысить заработок, лишь каждый третий (34%) уволился бы, 55% отказались бы от работы мечты ради денег.

Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в 2 раза больше: «Деньги — отличный стимул, чтобы сделать работу любимой».

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости