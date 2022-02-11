Сыктывкарцы рассказали, ради чего готовы бросить работу мечты

Сыктывкарцы, которые встают перед выбором между работой мечты или высокой зарплатой, чаще выбирают второе. Об этом они рассказали онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

На вопрос, готовы ли сыктывкарцы заниматься нелюбимым делом с зарплатой в 2 раза выше, чем сейчас 40% согласились, 36% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 84% отказались бы трудиться на таких условиях.



Жителей столицы Коми, которые не любят свою работу, ждал другой вопрос: «покинули бы они опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в 2 раза меньше, чем сейчас?» Лишь 16% ответили положительно, 73% отказались. А если бы на горизонте была любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в 2 раза повысить заработок, лишь каждый третий (34%) уволился бы, 55% отказались бы от работы мечты ради денег.



Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в 2 раза больше: «Деньги — отличный стимул, чтобы сделать работу любимой».