Названы гостиницы, где поселят участников ЧМ по бенди в Сыктывкаре

Участников Чемпионата мира по бенди в Сыктывкаре поселят в шести разных гостиницах столицы Коми. Где именно, сообщили в Минспорта региона.
«Домом» для спортсменов станут «Авалон», «Югор», «Сыктывкар», Palace, «Снегири» и «Мельница». В этих отелях также поселятся представители судейского корпуса, Международной федерации хоккея с мячом и ВИП-гости.
— Конкурсы все завершены. Номерной фонд определен и был осмотрен представителями FIB. При планировании расселения мы учитывали требования технического регламента, а также условия, прописанные в Антиковидном протоколе. Отметим, что кроме перечисленных категорий, в этих шести гостиницах во время чемпионата больше никто проживать не будет, — рассказали в оргкомитете чемпионата.
Все остальные гостиницы в городе также готовы к приему гостей в дни проведения чемпионата мира. Так, в качестве объектов проживания, эти отели могут использовать, например, болельщики или представители СМИ.