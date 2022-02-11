Названы гостиницы, где поселят участников ЧМ по бенди в Сыктывкаре

Участников Чемпионата мира по бенди в Сыктывкаре поселят в шести разных гостиницах столицы Коми. Где именно, сообщили в Минспорта региона.

«Домом» для спортсменов станут «Авалон», «Югор», «Сыктывкар», Palace, «Снегири» и «Мельница». В этих отелях также поселятся представители судейского корпуса, Международной федерации хоккея с мячом и ВИП-гости.