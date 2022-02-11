«Коми энергосбытовая компания» рекомендует жителям перейти на фактические расчеты за тепло

АО «Коми энергосбытовая компания» предлагает клиентам перейти с системы 1/12 на оплату ресурса в сезон отопления. Главный принцип этого способа в том, что вы платите только за потребленную теплоэнергию. В зависимости от температуры воздуха количество пиковых месяцев может изменяться. Например, осенью вы заплатите меньше, чем зимой. Ежемесячные начисления будут производиться строго по счетчику.

Сегодня у жильцов многоквартирных домов есть два способа оплаты за тепло. Вы можете оплачивать теплоэнергию равными долями каждый месяц в течение всего года (система 1/12) или только в период, когда дома отапливаются.

• расчет только в течение отопительного периода;

• контроль потребляемого ресурса;

• экономия потребления ресурса;

• отсутствие корректировки за тепло по итогам года.

Как перейти на оплату по факту? Владельцам квартир нужно провести собрание жильцов в очной или заочной форме и составить протокол с решением о переходе на способ оплаты в отопительный период. Копию этого протокола нужно предоставить в АО «Коми энергосбытовую компанию». Сделать вы это можете онлайн через сервис «Обратная связь», по почте или принести протокол в любой офис. Для личного посещения ведется предварительная запись по номеру контакт-центра или в «Личном кабинете». Собственники могут в любое время перейти на другую систему оплаты.

Будет ли корректировка, если дом перейдет на систему оплаты «по факту» сейчас? Корректировка будет рассчитана по последний месяц, когда начисления производились по системе 1/12. Например, если жители перешли на другую систему оплаты тепла с сентября 2021 года, то корректировку произведут с января по август 2021 года. Далее перерасчет не производиться, а оплачивается фактическое потребление ресурса.

При оплате «по факту» будет ли весеннюю (что тут?) корректировку? Нет, каждый месяц клиенты платят только за потребленный объем теплоэнергии. Корректировка предусмотрена исключительно при оплате по системе 1/12, чтобы прошлогодние показания приборов учета были актуальными. При этом на размер корректировки влияют несколько факторов, в первую очередь, погодный, который влияет на количество дней отопительного сезона. Второй значимый фактор – особенности зданий, качество работы системы теплоснабжения домов, выполненные энергосберегающие мероприятия, иными словами, то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят. От этого зависит, сколько тепловой энергии потребляет дом.



Повлияет ли изменение способа оплаты на сроки начала и окончания отопительного сезона? Для подачи тепла существуют определенные правила, которые определяют местные власти. Для каждой территории установлены свои сроки начала и завершения отопительного сезона. Для помещений, тепло в которые подается по централизованным сетям, отопительный период начинается, когда в течение пяти дней температура наружного воздуха составляет ниже восьми градусов по Цельсию. На отключение подачи тепла действует тот же принцип: на шестой день, когда среднесуточная температура воздуха составляет выше восьми градусов Цельсия, отопительный период заканчивается.

Подробную информацию о том, как перейти на новую систему оплаты, вы можете получить по телефону, на сайте www.komiesc.ru, а также в офисах обслуживания клиентов в вашем городе.



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