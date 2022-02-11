Житель Коми задолжал детям миллион рублей и получил срок в колонии

В Сысольском районе рассмотрели дело уже не раз судимого 34-летнего мужчины. На этот раз причиной визита в храм порядка стали алименты, которые он «забыл» заплатить.

Как выяснилось в суде, с августа по ноябрь 2021 года мужчина, прекрасно зная о том, что он должен платить алименты двум своим детям, решил этого не делать. Кром е того, за неуплату он уже был привлечен к административной ответственности, но никаких мер не предпринял, даже не встал на учет в центр занятости. В итоге долг стал таким большим, что превысил 1 миллион рублей.