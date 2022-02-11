Жителям Коми рассказали об опасных симптомах «омикрона» у пожилых

Как известно, коронавирус куда опаснее для пожилых людей, но новый штамм – «омикрон» – больше похож на обычную простуду. Как понять, что у родственников в возрасте именно его симптомы и какие из них опаснее всего, рассказала специалист-гериатр Минздрава Коми Наталья Дубова

– Нашему старшему поколению надо себя беречь. Рекомендую до минимума сократить свои контакты, ведь новый штамм ковида характеризуется высокой степенью заразности. При нахождении в одном помещении с инфицированным человеком очень высок риск заразиться", – разъясняет врач.

У пожилых людей «омикрон» может протекать атипично и начинаться вяло, так как иммунная реакция на возбудитель слабая. Несвоевременное обращение за медпомощью грозит пожилому человеку осложнениями.