Жителям Коми рассказали об опасных симптомах «омикрона» у пожилых

Как известно, коронавирус куда опаснее для пожилых людей, но новый штамм – «омикрон» – больше похож на обычную простуду. Как понять, что у родственников в возрасте именно его симптомы и какие из них опаснее всего, рассказала специалист-гериатр Минздрава Коми Наталья Дубова
– Нашему старшему поколению надо себя беречь. Рекомендую до минимума сократить свои контакты, ведь новый штамм ковида характеризуется высокой степенью заразности. При нахождении в одном помещении с инфицированным человеком очень высок риск заразиться", – разъясняет врач.
У пожилых людей «омикрон» может протекать атипично и начинаться вяло, так как иммунная реакция на возбудитель слабая. Несвоевременное обращение за медпомощью грозит пожилому человеку осложнениями.
- Заболевание может протекать без температуры, но при этом могут обостриться другие хронические заболевания, что вызовет головные боли или боли в сердце. Довольно часто первыми проявлениями может стать усиление слабости, головокружение, нарушение сна или депрессия, – говорит Наталья Дубова.
На что стоит обратить внимание при наблюдении за собой и за близким человеком?
– При протекании болезни нужно смотреть не на отдельные симптомы, будь то температура или кашель, а на общее состояние человека. Если вы заметили за собой нехарактерную слабость, нарушения сна, то это является поводом обратиться к врачу. Очень прошу вас не заниматься самолечением, – отмечает доктор.
Отличной профилактикой станут прогулки на свежем воздухе. Также важно пожилым людям своевременно проходить ревакцинацию, раз в полгода.
Стоит насторожиться если у человека:
- повысилась температура выше 39 градусов,
- появилась отдышка/чувство нехватки дыхания,
- усилилась слабость,
- появились боли за грудиной,
- сатурация упала ниже 95 процентов или участилось дыхание,
Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по номерам 03 или 103 (с мобильного телефона).