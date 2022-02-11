Продавец магазина врезала сыктывкарке по лицу из-за цены на сахар

10 февраля сыктывкарка зашла в магазин в торговый центр «Северный Рай» за сахаром и подралась с продавцом. «Pro Город Сыктывкар» узнал, что произошло.

Девушка отметила, что регулярно ходит в этот магазин и в нем постоянный «бардак» с ценами. Когда сыктывкарка спросила у продавца стоимость нужного ей товара, в ее адрес «прилетела грубость»:

— Мне сказали «глаза разуй», «сама не видишь что-ли». Я пыталась узнать, почему продавец позволяет себе со мной так разговаривать, на что она мне ответила «как хочу, так и разговариваю». Продавец начала повышать на меня голос. Знаю, что у они там все «бухают» и могут позволять себе прийти на работу в пьяном виде. Поэтому я сказала: «совсем что-ли набухались в своем алкополисе?» — рассказала очевидица.

В ответ на последнюю реплику продавщица ударила девушку кулаком по лицу. Сыктывкарка сразу же вызвала полицию.