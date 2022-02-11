За неделю в Коми подскочили цены на основные продукты

Овощные консервы для детского питания стали дороже на 7,3%, вермишель - на 5,6%, сосиски, сардельки - на 4,9%, макаронные изделия - на 3,3%, пшено - на 3,1%, сахар-песок и муку пшеничную - на 1,6%, крупу гречневую - на 0,8%.

Комистат поделился данными об изменениях на прилавках магазинов. Оказалось, что с 29 января по 4 февраля цены на отдельные товары сильно выросли.

Тем временем, кое-что стало значительно дешевле. Фруктово-ягодные консервы для детского питания подешевели на 13,7%, чай черный - на 6,4%, консервы мясные для детского питания - на 3,7%, колбасы полукопченые - на 2,1%, творог - на 1,9%, мясо кур - на 1,7%.

Из плодовоовощной продукции помидоры подорожали на 5,6%, огурцы - на 3,1%, капуста белокочанная - на 2,8%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости увеличились цены на бумагу туалетную на 2,6%, порошок стиральный - на 1,6%. Вместе с тем снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,9%.

Из остальных наблюдаемых непродовольственных товаров выросла цена на смартфоны на 4,7%, электропылесосы - на 3,3%. В то же время телевизоры подешевели на 0,9%.

В группе наблюдаемых медикаментов выше, чем на прошлой неделе, отмечены цены на эргоферон на 2,6%.

Цены на дизельное топливо увеличились на 0,2%, бензин автомобильный - снизились на 0,7%.