Реконструкцию набережной в Сыктывкаре снова отложили в «долгий ящик»

Реконструкция набережной столицы Коми – больной вопрос уже не один год. Несмотря на все ожидания горожан, ее благоустройству постоянно что-то мешает. Что будет с ней в ближайшие годы рассказали в Минстрое Коми.
В ведомстве отметили, что сейчас набережная Сыктывкара – это лишь комплекс инженерных берегоукрепительных сооружений, что препятствует активному вовлечению прибрежной территории в процесс социально-культурного развития города.
- Организация прибрежного пространства имеет экологическое значение. Так, при реализации благоустройства планируется создать систему водоотведения, которая позволит отводить ливневые стоки с территории набережной в централизованную ливневую канализацию для дальнейшего направления на очистные сооружения, - отметили в Минстрое.
Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключили еще 8 февраля 2021 года. Положительное заключение государственной экспертизы получено 4 октября 2021 г. Также необходимо финансирование в 1 335,65 млн рублей в ценах 2021 года.
Сейчас ожидается, что благоустройство и реконструкция набережной произойдут лишь в 2023-2024 году. В комплекс мероприятий включены следующие объекты капитального строительства:
- Архитектурная концепция реконструкции общественного парка культуры и отдыха им. Кирова в Сыктывкаре. Благоустройство набережной на левом берегу р. Сысола в Сыктывкаре. Получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, сумма сметного расчета составляет 1 051,1 млн рублей в ценах 2021 года (без применения дефлятора).
- Ливнеперехватывающее сооружение на береговой линии парка им. Кирова от ул. Горького до ул. Куратова. Получено положительное заключение экспертизы, сумма сметного расчета составляет 121, 62 млн рублей в ценах 2021 года (без применения дефлятора).
- Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод в системе ливневой канализации (выпуск. ул. Пушкина). Получено положительное заключение экспертизы, сумма сметного расчета составляет 163,03 млн рублей в ценах 2021 года (без применения дефлятора).
- Объекты тесно объединены технологическими процессами, связанными с водоотведением и очисткой сточных вод, которые попадают на территорию парка им. Кирова, как непосредственно в виде осадков, так и в виде стоков с прилегающих кварталов в виду выраженного уклона рельефа исторической части Сыктывкара, - отметили в Минстрое.