Реконструкцию набережной в Сыктывкаре снова отложили в «долгий ящик»

Реконструкция набережной столицы Коми – больной вопрос уже не один год. Несмотря на все ожидания горожан, ее благоустройству постоянно что-то мешает. Что будет с ней в ближайшие годы рассказали в Минстрое Коми.

В ведомстве отметили, что сейчас набережная Сыктывкара – это лишь комплекс инженерных берегоукрепительных сооружений, что препятствует активному вовлечению прибрежной территории в процесс социально-культурного развития города.

- Организация прибрежного пространства имеет экологическое значение. Так, при реализации благоустройства планируется создать систему водоотведения, которая позволит отводить ливневые стоки с территории набережной в централизованную ливневую канализацию для дальнейшего направления на очистные сооружения, - отметили в Минстрое.

Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключили еще 8 февраля 2021 года. Положительное заключение государственной экспертизы получено 4 октября 2021 г. Также необходимо финансирование в 1 335,65 млн рублей в ценах 2021 года.

Сейчас ожидается, что благоустройство и реконструкция набережной произойдут лишь в 2023-2024 году. В комплекс мероприятий включены следующие объекты капитального строительства:

Архитектурная концепция реконструкции общественного парка культуры и отдыха им. Кирова в Сыктывкаре. Благоустройство набережной на левом берегу р. Сысола в Сыктывкаре. Получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, сумма сметного расчета составляет 1 051,1 млн рублей в ценах 2021 года (без применения дефлятора). Ливнеперехватывающее сооружение на береговой линии парка им. Кирова от ул. Горького до ул. Куратова. Получено положительное заключение экспертизы, сумма сметного расчета составляет 121, 62 млн рублей в ценах 2021 года (без применения дефлятора). Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод в системе ливневой канализации (выпуск. ул. Пушкина). Получено положительное заключение экспертизы, сумма сметного расчета составляет 163,03 млн рублей в ценах 2021 года (без применения дефлятора).